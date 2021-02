O Farense, agora com o treinador Jorge Costa, chegou ao golo por Ryan Gauld após um cruzamento para a área. Carlos Junior, do Santa Clara, fez o empate no segundo tempo através de um penálti. O Farense mantém-se em zona de despromoção, com 13 pontos e menos um jogo realizado, enquanto o Santa Clara está tranquilo na sétima posição, com 22.

Veja o resumo com os golos.