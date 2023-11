Farense vence Arouca e sobe a nono da I Liga

O Farense subiu ao nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Arouca, por 2-0, no encontro que encerrou a 10.ª jornada, decidido por duas grandes penalidades. Os brasileiros Mattheus Oliveira (31 minutos) e Bruno Duarte (38) garantiram os três pontos ao Farense, que somou, pela primeira vez esta temporada, dois triunfos consecutivos no campeonato e subiu ao nono posto, com 13 pontos. O Arouca, que perdeu pelo sexto encontro consecutivo e não vence desde a primeira jornada, caiu esta ronda para o 18.º e último lugar da I Liga, com seis pontos.

