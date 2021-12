FC Porto - Atlético Madrid, a Liga dos Campeões em direto

O FC Porto joga esta terça-feira uma cartada decisiva para conseguir a continuidade na Liga dos Campeões. Sérgio Conceição e a equipa sabem, de antemão, que a vitória dá automaticamente a passagem aos oitavos de final. O adversário é o Atlético de Madrid que não está a ter uma boa fase de grupos, tendo sofrido três derrotas nas últimas três partidas na liga milionária. No Estádio do Dragão, o FC Porto vai tentar carimbar, mais uma vez, a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões, numa partida que começa às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.