O FC Porto confirmou esta quinta-feira o apuramento para os quartos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer novamente o Estugarda, por 2-0, em jogo da segunda mão dos oitavos, disputado no Estádio do Dragão.
Reportagem
Desporto
FC Porto elimina Estugarda e defronta Nottingham Forest nos quartos da Liga Europa
RTP
Uma semana após o triunfo por 2-1 na Alemanha, os azuis e brancos consumaram a passagem com golos de William Gomes (21 minutos) e Victor Froholdt (72), para garantirem pela quinta vez a presença nos quartos da segunda competição da UEFA, que venceram em 2010/11 e em 2002/03, esta ainda sob a designação de Taça UEFA.
Francesco Farioli promoveu nova revolução em relação ao embate com o Moreirense mexendo em todos os setores da equipa azul e branca. O treinador italiano repetiu o onze lançado há uma semana, na Alemanha.
Nos minutos iniciais Diogo Costa foi obrigado a trabalhar em dose dupla. Primeiro numa jogada com algum perigo conduzida por Stiller que serviu Chabot e o central obrigou o guarda-redes azul e branco a defender para canto. Depois num livre direto a levar novamente perigo para a baliza portista. Diogo Costa sacudiu para canto um remate fortíssimo de Fuehrich.
Os alemães entraram mais perigosos e ficaram a centímetros de igualar a eliminatória, com Undav a disparar ao lado da baliza em excelente posição.
Ao minuto 21, o FC Porto adiantou-se no marcador por intermédio de William Gomes. Zaidu descobriu espaço para a profundidade de Borja Sainz e o espanhol tirou dois adversários do caminho já na área e assistiu William Gomes ao segundo poste que encostou para o fundo da baliza alemã.
Em mais um rápido contra ataque o FC Porto esteve perto de dobrar a vantagem. Rodrigo Mora lançou Borja Sainz, o espanhol fez um passe a rasgar a defensiva alemã para Zaidu rematar na passada à figura do guarda-redes Nubel.
Na resposta, registo para uma enorme intervenção de Diogo Costa, mais uma. O guarda-redes foi ao chão para travar um remate perigosíssimo de El Khannouss.
Perto do intervalo Rodrigo Mora trabalhou muito bem à entrada da área, tirou um adversário do caminho e disparou ao lado.
No início da etapa complementar e após um bom lance do ataque do Estugarda, novamente Diogo Costa a responder com uma grande intervenção a evitar o golo do empate depois de um remate de Deniz Undav no coração da área.
Farioli mexeu na equipa e tirou William Gomes e Zaidu, entraram Pepê e Kiwior. Ao intervalo já tinha ficado no balneário Rodrigo Mora, entrando Froholdt. Pouco depois entrou Martim Fernandes para o lugar de Borja Sainz.
Ao minuto 72, golaço Froholdt. O jovem recuperou a bola em zona alta e disparou uma bomba de fora da área, que só parou no fundo da baliza de Nubel. Farioli ficou de mãos na cabeça depois do míssil do dinamarquês.
Nos minutos iniciais Diogo Costa foi obrigado a trabalhar em dose dupla. Primeiro numa jogada com algum perigo conduzida por Stiller que serviu Chabot e o central obrigou o guarda-redes azul e branco a defender para canto. Depois num livre direto a levar novamente perigo para a baliza portista. Diogo Costa sacudiu para canto um remate fortíssimo de Fuehrich.
Os alemães entraram mais perigosos e ficaram a centímetros de igualar a eliminatória, com Undav a disparar ao lado da baliza em excelente posição.
Ao minuto 21, o FC Porto adiantou-se no marcador por intermédio de William Gomes. Zaidu descobriu espaço para a profundidade de Borja Sainz e o espanhol tirou dois adversários do caminho já na área e assistiu William Gomes ao segundo poste que encostou para o fundo da baliza alemã.
Em mais um rápido contra ataque o FC Porto esteve perto de dobrar a vantagem. Rodrigo Mora lançou Borja Sainz, o espanhol fez um passe a rasgar a defensiva alemã para Zaidu rematar na passada à figura do guarda-redes Nubel.
Na resposta, registo para uma enorme intervenção de Diogo Costa, mais uma. O guarda-redes foi ao chão para travar um remate perigosíssimo de El Khannouss.
Perto do intervalo Rodrigo Mora trabalhou muito bem à entrada da área, tirou um adversário do caminho e disparou ao lado.
No início da etapa complementar e após um bom lance do ataque do Estugarda, novamente Diogo Costa a responder com uma grande intervenção a evitar o golo do empate depois de um remate de Deniz Undav no coração da área.
Farioli mexeu na equipa e tirou William Gomes e Zaidu, entraram Pepê e Kiwior. Ao intervalo já tinha ficado no balneário Rodrigo Mora, entrando Froholdt. Pouco depois entrou Martim Fernandes para o lugar de Borja Sainz.
Ao minuto 72, golaço Froholdt. O jovem recuperou a bola em zona alta e disparou uma bomba de fora da área, que só parou no fundo da baliza de Nubel. Farioli ficou de mãos na cabeça depois do míssil do dinamarquês.
O FC Porto vai defrontar o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, nos quartos de final da Liga Europa.