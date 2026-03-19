FC Porto elimina Estugarda e defronta Nottingham Forest nos quartos da Liga Europa

Uma semana após o triunfo por 2-1 na Alemanha, os azuis e brancos consumaram a passagem com golos de William Gomes (21 minutos) e Victor Froholdt (72), para garantirem pela quinta vez a presença nos quartos da segunda competição da UEFA, que venceram em 2010/11 e em 2002/03, esta ainda sob a designação de Taça UEFA.





Francesco Farioli promoveu nova revolução em relação ao embate com o Moreirense mexendo em todos os setores da equipa azul e branca. O treinador italiano repetiu o onze lançado há uma semana, na Alemanha.



Nos minutos iniciais Diogo Costa foi obrigado a trabalhar em dose dupla. Primeiro numa jogada com algum perigo conduzida por Stiller que serviu Chabot e o central obrigou o guarda-redes azul e branco a defender para canto. Depois num livre direto a levar novamente perigo para a baliza portista. Diogo Costa sacudiu para canto um remate fortíssimo de Fuehrich.



Os alemães entraram mais perigosos e ficaram a centímetros de igualar a eliminatória, com Undav a disparar ao lado da baliza em excelente posição.



Ao minuto 21, o FC Porto adiantou-se no marcador por intermédio de William Gomes. Zaidu descobriu espaço para a profundidade de Borja Sainz e o espanhol tirou dois adversários do caminho já na área e assistiu William Gomes ao segundo poste que encostou para o fundo da baliza alemã.



Em mais um rápido contra ataque o FC Porto esteve perto de dobrar a vantagem. Rodrigo Mora lançou Borja Sainz, o espanhol fez um passe a rasgar a defensiva alemã para Zaidu rematar na passada à figura do guarda-redes Nubel.



Na resposta, registo para uma enorme intervenção de Diogo Costa, mais uma. O guarda-redes foi ao chão para travar um remate perigosíssimo de El Khannouss.



Perto do intervalo Rodrigo Mora trabalhou muito bem à entrada da área, tirou um adversário do caminho e disparou ao lado.



No início da etapa complementar e após um bom lance do ataque do Estugarda, novamente Diogo Costa a responder com uma grande intervenção a evitar o golo do empate depois de um remate de Deniz Undav no coração da área.



Farioli mexeu na equipa e tirou William Gomes e Zaidu, entraram Pepê e Kiwior. Ao intervalo já tinha ficado no balneário Rodrigo Mora, entrando Froholdt. Pouco depois entrou Martim Fernandes para o lugar de Borja Sainz.



Ao minuto 72, golaço Froholdt. O jovem recuperou a bola em zona alta e disparou uma bomba de fora da área, que só parou no fundo da baliza de Nubel. Farioli ficou de mãos na cabeça depois do míssil do dinamarquês.





O FC Porto vai defrontar o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, nos quartos de final da Liga Europa.



