FC Porto junta-se ao Sporting na liderança

Evanilson precisou apenas de 12 minutos para colocar o FC Porto a vencer por 1-0. O Casa Pia podia ter empatado mesmo a fechar o primeiro tempo não fosse a excelente intervenção, a primeira, de Diogo Costa, que segurou assim a vantagem mínima. Na 2.ª parte, Zé Pedro ampliou para 2-0. Clayton podia ter reduzido para o Casa Pia, mas o remate acertou no poste esquerdo. Na parte final, o capitão Pepe descansou os adeptos ao fazer o 3-0. Em cima dos 90, Fernando reduziu para 3-1 na marcação de um penálti. A vitória permite ao FC Porto saltar para a liderança conjunta com o Sporting, ambos com 31 pontos.