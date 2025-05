O FC Porto recebe este sábado o Nacional da Madeira no encerramento da I Liga em Portugal. A equipa de Martín Anselmi está no terceiro lugar e defronta um Nacional tranquilo na tabela e já com a manutenção alcançada. Para chegar à fase de grupos da Liga Europa, o FC Porto precisa apenas de um empate, algo que espera conseguir no Estádio do Dragão. A partida tem início às 18h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato na Antena 1.