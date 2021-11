Em apenas 2 minutos o marcador sofreu duas alterações. Marcus Edwards marcou primeiro para os visitantes, na transformação de um penálti. Luis Díaz empatou logo a seguir colocando o resultado em 1-1. Após o intervalo, o golo decisivo, o 2-1, surgiu por Evanilson, após uma assistência de Otávio. Vitória pela margem mínima que garante a liderança da I Liga em conjunto com o Sporting, ambos com 32 pontos, mais um do que o Benfica. O Vitória de Guimarães mantém o sétimo posto, com 16.