FC Porto recupera terceiro lugar

O FC Porto venceu o Aves por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga, e reocupou o terceiro lugar da classificação, que havia perdido pouco antes para o Sporting de Braga.

O conjunto portista entrou determinado, assumindo desde cedo o controlo do jogo e criando várias oportunidades, com destaque, logo aos quatro minutos, para Fábio Vieira, que testou Ochoa com um remate potente de fora da área, obrigando o guardião mexicano a uma defesa espetacular.



Do lado da equipa de Rui Ferreira a opção foi por uma postura cautelosa, conscientes da importância de pontuar na luta pela manutenção, mas apesar da pressão intensa dos 'azuis e brancos', as oportunidades claras escasseavam e a falta de precisão no último terço penalizava os da casa.



O FC Porto intensificou a pressão e chegou ao golo aos 18 minutos. João Mário desmarcou Pepê na direita, que rematou para defesa de Ochoa, tendo, na recarga, Rodrigo Mora mostrado oportunismo e se antecipado a Samu para inaugurar o marcador e assinar o seu quarto golo na Liga, o primeiro de 2025.



O Aves tentou reagir, mas sem sucesso, embora Piazón tenha estado perto do empate aos 28 minutos, com um remate dentro da área que passou ligeiramente por cima da barra de Diogo Costa.



Ao intervalo, o FC Porto vencia por 1-0, mas poderia ter chegado com uma vantagem maior, perante um Aves que resistia e apostava em transições rápidas para tentar surpreender.



O início da segunda parte trouxe novo revés para o conjunto visitante, com Nacho Rodríguez a ver o segundo cartão amarelo e a ser foi expulso, deixando a equipa em inferioridade numérica.



Com um jogador a mais, o FC Porto assumiu completamente o domínio do jogo e, aos 61 minutos, aumentou a vantagem. Moura fez um cruzamento preciso a partir da esquerda, encontrando Fábio Vieira solto ao segundo poste, tendo finalizado com classe, anotando o seu quarto golo na Liga, o terceiro nos últimos três jogos.



Com o controlo absoluto da posse de bola e em vantagem numérica, o FC Porto reduziu o ritmo e geriu o jogo com tranquilidade, enquanto o Aves, reduzido a 10 elementos, mostrava dificuldades para responder e raramente conseguia sair do seu meio-campo.



Até ao final, os 'azuis e brancos' controlaram da melhor forma a partida, não permitindo a resposta do Aves e garantindo assim mais três pontos importantes na luta pelos primeiros lugares da tabela.













