O FC Porto recebe esta segunda-feira o Rio Ave em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Portuguesa. A partida tem início às 19h00 e pode ser importante para a equipa de Sérgio Conceição, já que os Dragões jogam antes do dérbi entre Sporting e Benfica. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.