FC Porto - Santa Clara, a Liga Portuguesa em direto

O FC Porto entra esta segunda-feira em campo para voltar a tentar aumentar a vantagem sobre o Sporting. A equipa de Sérgio Conceição vai defrontar o Santa Clara, treinado por Mário Silva, antigo jogador dos Dragões. Com o aproximar do fim do campeonato e três pontos de vantagem, o FC Porto tenta manter o segundo classificado à distância e tentar dar mais um passo na tentativa de conquistar mais um campeonato. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.