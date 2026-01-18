FC Porto vence em Guimarães com penálti perto do final

O médio argentino marcou o segundo golo da temporada aos 85 minutos, na cobrança de uma grande penalidade, já depois de o avançado dos ‘dragões’, Samu, ter falhado um ‘castigo máximo’, aos 27, num desafio realizado a alta velocidade, com oportunidades para os vimaranenses, ligeiramente melhores na primeira parte, e para os portistas, um pouco superiores na segunda.



Após o triunfo ‘suado’ em Guimarães, a equipa ‘azul e branca’ soma 52 pontos em 54 possíveis no campeonato e mantém a diferença de sete para o vice-líder, Sporting, e de 10 para o terceiro classificado, Benfica, enquanto os minhotos, vencedores da Taça da Liga em 10 de janeiro, são oitavos, com 25.



Com Castillo na baliza, em vez de Charles, ‘herói’ da final da Taça da Liga, e Lebedenko, Samu e Alioune Ndoye de regresso ao ‘onze’, o Vitória foi a equipa mais perigosa nos primeiros 20 minutos, beneficiando de um meio-campo eficiente a recuperar bolas para lançar os seus extremos em velocidade.



Saviolo protagonizou a primeira incursão da partida, pela esquerda, com Martim Fernandes a intercetar o remate de Oumar Camará, aos três minutos, e outras tentativas de chegar à área portista sucederam-se, principalmente pela direita, mas a defesa ‘azul e branca’ manteve-se sólida na hora de anular as iniciativas vitorianas.



A equipa treinada por Francesco Farioli apresentou-se em Guimarães com Alberto Costa de regresso ao lado direito da defesa e Alan Varela de volta ao meio-campo em relação ao triunfo da Taça de Portugal sobre o Benfica (1-0), mas esteve quase sempre contida, à espera dos espaços que lhe permitissem acelerar.



Apesar da escassa presença ofensiva, os ‘dragões’ beneficiaram da oportunidade mais flagrante para marcar na primeira parte, quando Lebedenko derrubou Alberto Costa no interior da área vitoriana, aos 25 minutos, mas Samu atirou à trave na conversão.



A equipa treinada por Luís Pinto ameaçou a baliza no lance subsequente ao penálti, com Samu, o médio do Vitória, a atirar por cima, antes de o ritmo abrandar ligeiramente até ao intervalo, vigorando uma toada de maior equilíbrio.



Vitorianos e portistas continuaram a igualar-se no arranque da segunda parte, mas os ‘dragões’ articularam melhor a construção ofensiva e quase se adiantaram aos 53 minutos, numa jogada individual de Gabri Veiga, concluída com um remate ao lado.



Francesco Farioli tentou ‘refrescar’ o ataque do FC Porto com as entradas de Rodrigo Mora e de Willian Gomes, aos 60 minutos, mas o treinador vimaranense, Luís Pinto, respondeu com a entrada de Gustavo Silva, aos 65, e viu a sua equipa criar uma ocasião flagrante três minutos depois, quando Lebedenko cabeceou para intervenção decisiva de Diogo Costa.



Os ‘azuis e brancos’ responderam prontamente com um remate de Borja Sainz ao poste, aos 71 minutos, e outro de Rodrigo Mora, muito perto da baliza, aos 73, e chegaram mesmo ao golo aos 85, depois de um penálti de Telmo Arcanjo sobre Pietuszewski, assinalado pelo árbitro João Gonçalves após recurso ao videoárbitro.



O pontapé certeiro de Alan Varela, a enganar Juan Castillo, ‘embalou’ o FC Porto para uma vitória tangencial, que mantém a invencibilidade dos 'dragões' em Guimarães desde 2016 e que mantém firme o seu estatuto de líder.





