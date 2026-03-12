FC Porto vence em Estugarda e fica mais perto dos quartos da Liga Europa

Terem Moffi, aos 21 minutos, e Rodrigo Mora, aos 27, apontaram os tentos dos azuis e brancos, enquanto Deniz Undav reduziu para os germânicos, aos 40.





Francesco Farioli promoveu várias mudanças no onze inicial. Ao todo foram oito as alterações em relação ao embate com o Benfica.



O Estugarda ameaçou logo no primeiro minuto, El Khannouss isolou-se em ataque rápido, mas caiu e depois queixou-se de falta de Thiago Silva. O central brasileiro não tocou no jogador da equipa alemã, esteve bem o árbitro em nada assinalar.



O Estugarda entrou melhor nos primeiros minutos do encontro e Leweling não chegou por pouco a um cruzamento muito perigoso de Karazor. No minuto seguinte, Demirovic rematou ligeiramente por cima da baliza defendida por Diogo Costa.



Na primeira vez que o FC Porto chegou à baliza alemã causou muito perigo. William Gomes rematou em arco com a bola a bater com estronde na trave da baliza de Nubel. Depois da ameaça, o golo. Marcou Moffi após excelente tabela com Gabri Veiga.



O golo dos azuis e brancos abanou a muralha alemã e Moffi esteve perto de bisar com um forte remate para boa defesa de Nubel. Num bom desenho ofensivo Rodrigo Mora ampliava a vantagem do FC Porto. Antecipação de Zaidu ainda antes da linha do meio-campo, explodiu em direção à área e cruzou com conta, peso e medida para o pontapé em vólei do jovem médio junto à marca de penálti.



À passagem do minuto 40, o Estugarda reduziu a vantagem por intermédio de Deniz Undav. Lance de insistência dos alemães, com muitos ressaltos à mistura e com os jogadores do FC Porto a queixarem-se de falta, acabou com Undav a aproveitar uma bola metida no coração da área para rematar à meia-volta, sem hipóteses para Diogo Costa.



No início do segundo tempo Zaidu esteve perto do golo. Cabeceamento do lateral azul e branco à figura de Nubel após cruzamento bem medido de William Gomes.





Farioli mexeu na equipa e fez entrar Pepê, Deniz Gul e Froholdt para os lugares de Rodrigo Mora, Borja Sainz e Moffi. O treinador Hoeness respondeu com a entrada de Tiago Tomás para o lugar de Demerovic.



Ao minuto 68 bom lance individual de Pepê da esuqerda para o centro, mas o remate saiu ligeiramento ao lado da baliza alemã. Antes, El Khannouss bateu um livre direto para fora.



Angelo Stiller apontou o 2-2, mas depois de consultar as imagens alertado pelo VAR, o árbitro invalida o golo do Estugarda, por fora de jogo.



Na resposta, Fofana conduziu um contra-ataque sozinho, mas a defesa alemã recuperou e a jogada perdeu-se. Antes, Deniz Gul galgou vários metros num ataque rápido, mas escorregou no momento de definir o lance e colocou mão na bola.



Os alemães carregavam em busca do empate e Diogo Costa foi chamada a fazer uma fantástica defesa a remate de Chris Fuhrich. No último minuto do período de descontos Gabri Veiga teve hipótese de ampliar a vantagem, mas o remate foi defendido pelo guarda-redes Nubel.



O jogo da segunda mão está marcado para 19 de março, a próxima quinta-feira, pelas 20h00, com o vencedor da eliminatória a encontrar nos quartos os ingleses do Nottingham Forest, treinados por Vítor Pereira, ou os dinamarqueses do Midtjylland.



