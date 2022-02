Nem Marítimo, a jogar em casa, nem Estoril Praia marcaram no Funchal. Ambas somam 1 ponto e mantêm distância de 2 pontos entre si. O Estoril Praia ficou reduzido a 10 jogadores com a expulsão do defesa espanhol Carles Soria, aos 68 minutos, e permanece no sétimo lugar, com os mesmos 27 pontos do Vitória de Guimarães. Os madeirenses subiram provisoriamente ao oitavo posto, com 25 pontos.