Fosso olímpico. Portugal ficou fora da final mas garante diploma

Maria Inês Barros ficou fora da luta pelas medalhas no fosso olímpico mas garantiu um diploma. A atiradora de 22 anos com uma última série perfeita em que conseguiu um total de 25 tiros certeiros em 25 possíveis alcançou o 6.º lugar na fase de qualificação.

Por si só, esta classificação daria um apuramento direto para a final mas a campeã europeia em título terminou a prova empatada com mais duas atletas com uma pontuação de 121 pontos.



Maria Inês Barros disputou um lugar na final com um "shoot-off", ou seja, uma competição de morte súbita, entre as três atletas empatadas em 6.º.



Ficou desde logo garantido um diploma olímpico para a atiradora portuguesa que no tal desempate acabou em oitavo.