Com dois de Kylian Mbappé e um de Bradley Barcola, a França despachou a Suécia, por 3-0, no Estádio MetLife, em East Rutherford, Estados Unidos, e marcou encontro com o Paraguai nos oitavos de final do Mundial de 2026.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
França demolidora elimina Suécia e joga oitavos com Paraguai
RTP
Kylian Mbappé, aos 45 e 74 minutos, para passar a contar seis golos em 2026 e 18 em Mundiais, em 18 jogos, e Bradley Barcola, aos 53, selaram o triunfo dos galeses.
Nos oitavos de final, em encontro marcado para sábado, a França, campeã mundial em 1998 e 2018 e ‘vice’ em 2006 e 2022, defronta o Paraguai, 'carrasco' da Alemanha (4-3 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos).