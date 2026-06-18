Gana entra com o pé direito no Mundial

No BMO Field, em Toronto, Caleb Yirenkyi marcou o único tento do desafio aos 90+5 minutos, num contra-ataque decisivo que castigou a falta de eficácia dos panamianos, que até criaram mais ocasiões, mas não conseguiram desmontar o bloco defensivo dos 'Estrelas Negras'.



Com este triunfo, o Gana igualou a Inglaterra, que bateu a Croácia por 4-2, no topo do Grupo L, enquanto o Panamá continua sem pontuar na história dos Campeonatos do Mundo.



Sob chuva, os centro-americanos até entraram melhor no desafio e estiveram perto de inaugurar o marcador logo aos dois minutos, quando Cecilio Waterman obrigou Ati-Zigi a uma defesa apertada.



A equipa de Carlos Queiroz, único selecionador português neste Mundial e no quinto Campeonato do Mundo seguido da carreira, sentiu dificuldades para sair a jogar e, mais concentrado nas missões defensivas, terminou a primeira parte sem remates à baliza.



Já o Panamá, voltou a ameaçar por Cristian Martínez e Jiovany Ramos, espelhando uma atuação mais produtiva, mas com dificuldades na finalização, perante um Gana com pouco rasgo no ataque e a não querer correr riscos.



Na segunda parte, Queiroz, que tinha sido forçado à substituição do guarda-redes Ati-Zigi, por lesão, lançou Thomas-Asante e Fatawu, antigo jogador do Sporting, e o Gana tornou-se mais perigoso, com Jonas Adjetey e Antoine Semenyo a ameaçarem Orlando Mosquera.



As duas equipas foram criando alguns lances de perigo, mas partilhavam a falta de acerto nos momentos decisivos.



Quando o ‘nulo’ parecia inevitável, Thomas-Asante arrancou pela esquerda, num contra-golpe, e serviu Yirenkyi, que, aos 90+5, encostou para o 1-0 final, quebrando uma série de seis jogos dos ganeses sem vencer.



Na próxima ronda do Grupo L, o Gana enfrenta a Inglaterra, em 23 de junho, em Vancouver, enquanto o Panamá procura os primeiros pontos frente à Croácia, no mesmo dia, em Seattle.



Jogo no BMO Field, em Toronto, Canadá.



Gana - Panamá, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Caleb Yirenkyi, 90+5 minutos.



Equipas:



- Gana: Lawrence Ati-Zigi (Benjamin Asare, 46), Marvin Senaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Elisha Owusu (Kwasi Sibo, 78), Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah (Abdul Fatawu, 58), Antoine Semenyo, Jordan Ayew (Prince Adu, 87) e Kamaldeen Sulemana (Brandon Thomas-Asante, 58).



Selecionador: Carlos Queiroz.



- Panamá: Orlando Mosquera, Cesar Blackman (Aníbal Godoy, 90), Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo, Cristian Martínez (Azarias Londoño, 63), Carlos Harvey, José Luis Rodríguez (Ismael Díaz, 74), Yoel Bárcenas e Cecilio Waterman (José Fajardo, 63).



Selecionador: Thomas Christiansen.



Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Caleb Yirenkyi (16), Cesar Blackman (72), Brandon Thomas-Asante (90+7) e Carlos Harvey (90+9).



Assistência: 42.942 espectadores.





(Com Lusa)