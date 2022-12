Apesar dos dois golos de Giorgian de Arrascaeta e da vitória por 2-0 sobre o Gana, o Uruguai não consegue a passagem à fase a eliminar, terminando com os mesmos pontos da Coreia do Sul, mas perdendo num dos critérios de desempate. Assim, Portugal passa em primeiro aos oitavos de final e a Coreia do Sul em segundo.