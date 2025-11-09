Gil Vicente empata nas Aves

O médio espanhol Santi García adiantou os gilistas logo aos cinco minutos, mas o experiente avançado Nenê fixou a igualdade, aos 87, pouco depois de ter falhado uma grande penalidade, numa partida em que os visitantes também já tinham desperdiçado um castigo máximo, pelo goleador Pablo, aos 44.



Após três vitórias seguidas no campeonato, o Gil Vicente poderia ter ultrapassado, à condição, o Benfica, mas mantém-se no quarto posto, com 23 pontos, menos um do que os ‘encarnados’, terceiros, que ainda jogam hoje, enquanto o AVS, única formação sem triunfos na I Liga, somou o segundo encontro seguido a pontuar, ainda assim insuficiente para sair da 18.ª e última posição, com três pontos.





No lançamento do jogo, João Pedro Sousa queria ver o AVS “igualar em campo” um Gil Vicente a quem César Peixoto pedia “humildade”, mas cedo a ‘corda’ começou a partir do lado de quem está mais fragilizado.



Santi García, aos cinco minutos, desviou ao primeiro poste a trajetória da bola para o fundo da baliza do AVS, inaugurando o marcador, no canto seguinte ao espanhol, também de cabeça, ter feito brilhar João Gonçalves.



O Gil, que voltou a contar com Luís Esteves no ‘onze’ após castigo, tem as dinâmicas de jogo bem definidas e tudo sai bem, mesmo quando se trata de ressaltos, face a um AVS que desespera pela primeira vitória e por largar o último lugar.



Tunde jogou no lugar de Rafael Barbosa, numa equipa inicial aparentemente mais ousada, mas os locais não conseguiram ter bola nos primeiros minutos e a percentagem pouco melhorou após o golo sofrido.



A reação mais visível do AVS saiu dos pés de Spencer, aos 26 minutos, através de um remate de longe, numa altura em que Luís Esteves já ameaçara o segundo, após desenvencilhar-se de Rúben Semedo na área contrária.



Perto do intervalo, uma intervenção infeliz de Bane, ao tocar a bola de braço esticado na área do AVS, motivou a intervenção do vídeoarbitro e resultou numa grande penalidade que Pablo desaproveitou, ao atirar por cima da baliza dos anfitriões.



Este lance podia ter resolvido o jogo, mas foi uma ‘vitamina’ para o AVS, que subiu imenso de produção no segundo tempo, equilibrou o jogo, criou várias oportunidades e, justamente, logrou chegar ao empate, aos 87 minutos, pelo inevitável Nenê.



O avançado brasileiro, de 42 anos, concluiu uma jogada coletiva saída do banco, envolvendo Pedro Lima e, na assistência, Diego Duarte, redimindo-se da grande penalidade desperdiçada três minutos antes.



O guarda-redes Andrew defendeu o castigo máximo, por empurrão de Marwin na área do Gil, já depois de ter brilhado a remates de Nenê e Perea. No último dos sete minutos de descontos, Gustavo Varela ficou perto de devolver a vantagem à formação de Barcelos, num lance a meias entre o guarda-redes e o poste, no que seria um castigo demasiado pesado para os locais.







