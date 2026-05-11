Gil Vicente perde com Arouca

O Gil Vicente foi derrotado em casa por 3-1 pelo Arouca, em jogo da 33.ª e penúltima jornada, mas mantém-se na luta pelo quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, que pode dar acesso às competições europeias.

Em Barcelos, o Arouca adiantou-se no marcador aos 63 minutos, por intermédio de Bas Kuipers, e voltou a marcar aos 67, por Barbero, já depois de Luís Esteves ter empatado a partida (64), e aos 81, por Fukui.



O Gil Vicente, que na última jornada visita o Sporting, segue no sexto posto, com 50 pontos, menos três do que o Famalicão, quinto, que hoje empatou sem golos com o Estrela da Amadora, mas tem vantagem no confronto direto com os famalicenses.



O Arouca subiu ao 10.º lugar, com 39 pontos, em igualdade com o Estoril Praia, que é nono, e com o Alverca, 11.º.