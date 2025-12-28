Gil Vicente recupera de desvantagem e resgata empate em Arouca

O Gil Vicente somou domingo o sexto jogo seguido sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 2-2 na visita ao Arouca, em encontro da 16.ª jornada da competição.

Os gilistas estiveram a perder por duas bolas, com golos do sul-coreano Lee Hyunju (08 minutos) e do uruguaio Alfonso Trezza (12), mas conseguiram resgatar a igualdade, através de Pablo (41) e do brasileiro Murilo (48).





Este foi o quarto empate seguido do Gil Vicente, que não vence desde 03 de novembro para o campeonato, em que se mantém na quarta posição, com 27 pontos, enquanto o Arouca segue logo acima da zona de despromoção, em 16.º e antepenúltimo, com 14.



