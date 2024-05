Goleada no adeus a Rafa

O Benfica impôs uma pesada derrota ao Arouca no jogo em que o estádio da Luz se despediu de Rafa, autor de dois dos golos faturados pelos lisboetas nesta partida da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

O avançado português ‘bisou’ aos 42 e 46 minutos, já depois de o argentino Ángel Di María e o turco Kökçü, aos 25 e 32, terem marcado na conversão de duas grandes penalidades. O dinamarquês Tengstedt selou o regresso às vitórias do emblema das ‘águias’ e a goleada, aos 77.



O Benfica, que já assegurou o segundo lugar final, passou a somar 79 pontos, mantendo-se a oito do Sporting, enquanto o Arouca, que não perdia há seis jogos e tinha empatado os últimos três, permanece no sétimo posto, com 46.





Veja o resumo do jogo.