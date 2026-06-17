Dois golos do estreante Erling Haaland impulsionaram a goleada da Noruega ao Iraque (4-1), na jornada inaugural do Grupo I do Mundial2026, no regresso de europeus e asiáticos 28 e 40 anos depois, respetivamente.
Haaland destaca-se na goleada da Noruega ao Iraque
No Estádio Gillette, em Foxborough, nos Estados Unidos, o avançado fez a diferença aos 29 e 43 minutos, num resultado ampliado através do recém-entrado Leo Ostigard, aos 76, e de Aymen Hussein, autor de um autogolo, aos 90+6, já depois de concretizar o único tento dos árabes, aos 39.
Melhor marcador global da qualificação, com 16 golos, Haaland tornou-se o primeiro norueguês a ‘bisar’ em fases finais de Mundiais ou Europeus e juntou-se a cinco jogadores no topo dos principais ‘artilheiros’ desta edição.
A Noruega utilizou dois futebolistas do Benfica - Fredrik Aursnes de início e Andreas Schjelderup a partir do banco - e somou três pontos, tendo melhor diferença de golos na ‘poule’ face à França, campeã em 1998 e 2018 e finalista vencida em 2022, que bateu o Senegal (3-1), em East Rutherford.
Último dos 48 conjuntos a aceder ao Mundial2026, após ter feito 21 jogos de qualificação - mais do que qualquer outra seleção apurado -, o Iraque surgiu atrevido, com Ali Al Hamadi a rematar para fora (13 minutos), e susteve a Noruega, que só despertaria graças ao protagonista do costume.
Volvido um cabeceamento por cima na emenda ao canto de Julian Ryerson (20 minutos), Haaland correspondeu à solicitação na esquerda de David Moller Wolfe, projetado por Antonio Nusa, e adiantou os nórdicos, aos 29.
O capitão Martin Odegaard tentou dilatar distâncias (37 minutos), mas os árabes reagiram de forma eficaz aos 39, quando Ali Jasim descobriu Amir Al Ammari, cujo centro na esquerda teve conclusão à altura de Hussein, de cabeça.
O empate só duraria quatro minutos, pois, aos 43, Haaland intercetou um passe de Zaid Tahseen para o guarda-redes Jalal Hassan e recolocou a Noruega em vantagem, sem que o Iraque esmorecesse até ao intervalo.
No período de compensação, Ibrahim Bayesh esbarrou em Wolfe (45+3), Al Hamadi falhou sem oposição à saída de Orjan Nyland (45+5) e Akam Hashim rasou o alvo com um disparo à meia-volta de fora da área (45+6).
Hussein (53 minutos) e Hussein Ali (63) mantiveram essa ousadia asiática numa segunda parte mais lenta, que readquiriu vertigem no último quarto de hora e dissipou as dúvidas aos 76, numa finalização aérea de Ostigard, lançado em campo há segundos, após canto na direita de Odegaard.
Indiferente à quarta derrota em outros tantos jogos do Iraque em Mundiais, a Noruega continuou a atacar e Haaland viu Hassan negar-lhe o ‘hat-trick’ (83 minutos), antes de o suplente Kristian Thorstvedt acertar nas malhas laterais (90+1), dupla envolvida a acabar no autogolo de Hussein, aos 90+6.
Jogo no Estádio Gillette, em Foxborough, nos Estados Unidos.
Iraque - Noruega, 1-4.
Ao intervalo: 1-2.
Marcadores:
0-1, Erling Haaland, 29 minutos.
1-1, Aymen Hussein, 39.
1-2, Erling Haaland, 43.
1-3, Leo Ostigard, 76.
1-4, Aymen Hussein, 90+6 (própria baliza).
Equipas:
- Iraque: Jalal Hassan, Hussein Ali (Mustafa Saadoon, 73), Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh (Mohanad Ali, 78), Zaid Ismael (Zidane Iqbal, 59), Amir Al Ammari, Ali Jasim (Ahmed Qasem, 73), Aymen Hussein e Ali Al Hamadi (Marko Farji, 59).
Selecionador: Graham Arnold.
- Noruega: Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe (Leo Ostigard, 73), Sander Berge, Martin Odegaard (Patrick Berg, 81), Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt, 73), Alexander Sorloth (Oscar Bobb, 73), Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, 73) e Erling Haaland.
Selecionador: Stale Solbakken.
Árbitro: Pierre Atcho (Gabão).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zaid Tahseen (86).
Assistência: 63.106 espectadores.