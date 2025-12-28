Hat-trick de Suárez na goleada ao Rio Ave

Um endiabrado Luis Suárez resolveu este domingo a receção do Sporting ao Rio Ave, ao apontar um hat-trick e uma assistência na goleada por 4-0, na 16.ª jornada da I Liga de futebol, a última de 2025.

O ponta de lança internacional colombiano apontou o primeiro ‘hat-trick’ com a camisola do Sporting, com golos aos 34, 60 e 61 minutos - igualou Pavlidis na lista dos ‘artilheiros’ do campeonato, com 14 -, e entregou a Maxi Araújo o tento aos 53.

Os bicampeões portugueses totalizam 41 pontos e concluíram o ano mantendo a pressão sobre o líder FC Porto, com 43 e que ainda joga na segunda-feira, perante o AVS, reforçando ainda o segundo lugar, pois o Benfica empatou hoje em Braga e conta com 36.

Com Vagiannidis no lugar de Fresneda, em comparação com o triunfo por 4-1 em Guimarães, o Sporting chegou pela primeira vez com muito perigo junto da baliza de Miszta aos dois minutos, mas o remate cruzado de Luis Suárez não foi ao alvo.

Os ‘leões’ tomaram desde cedo conta do encontro, apesar de algumas ameaças infrutíferas de contra-ataque do Rio Ave, e Maxi Araújo, aos 11, e Ricardo Mangas, aos 16, tentaram a sua sorte, mas viram Miszta travar os 'disparos' com qualidade.

O avançado colombiano voltou a estar perto do golo aos 28, num cabeceamento forte que rasou a trave da baliza do Rio Ave, mas festejou mesmo o tento inaugural a seguir, aos 34, na sequência de um pontapé de canto apontado por Maxi Araújo.

João Simões cabeceou ao primeiro poste e deixou a bola à mercê de Luis Suárez, que, com o peito, se limitou a estar no sítio certo e à hora certa, para encostar ao segundo poste e colocar o conjunto lisboeta na frente do marcador, com justiça.





Sem o castigado Clayton e com André Luiz no banco – as duas figuras principais -, o Rio Ave ainda procurou obter uma reação antes do intervalo, através de Spikic - uma das quatro novidades no ‘onze’ de Sotiris Silaidopoulos -, mas sem sucesso.

Vrousai e André Luiz entraram ao intervalo nos vila-condenses, mas foi o Sporting a ampliar a vantagem, aos 53, com um passe fantástico de Luis Suárez por cima da defesa a descobrir Maxi Araújo na profundidade, que driblou Miszta e finalizou.

Ioannidis também tentou o golo, mas a noite era mesmo de Luis Suárez, que, num ápice, alcançou o ‘hat-trick’, com dois tentos aos 60 e 61, de cabeça e com baliza aberta, igualando o grego Pavlidis, do Benfica, no topo dos melhores marcadores.





Primeiro, o colombiano saltou mais alto na grande área após um canto de Trincão e, logo de seguida, aproveitou a baliza ‘escancarada’ na sequência de uma defesa incompleta de Miszta ao remate do internacional português, sentenciando o jogo.

Rui Borges aproveitou para refrescar a equipa ainda cedo no duelo, fazendo entrar Kochorashvili, Morita, Alisson, Matheus Reis e o jovem Flávio Gonçalves, tendo o ritmo baixado consideravelmente, devido ao resultado e à resignação do Rio Ave.





c/Lusa