O AFS, 16.º classificado e em posição de play-off de descida, com 24 pontos, recebe esta segunda-feira o Boavista, 18.º e último classificado, com 21, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, agendado para as 20:15, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.