I Liga. AFS - Tondela

O encontro entre o AFS, último classificado, com um ponto, e o Tondela, penúltimo, com cinco, realiza-se este domingo, às 15h30, no estádio do Clube Desportivo das Aves, e será arbitrado por Luís Filipe, da associação de Lisboa.

AFS

O treinador do AFS reconhece as dificuldades de ocupar o último lugar na I Liga portuguesa, mas recusou dramatismos e afirmou que a receção ao Tondela, da 10.ª jornada, “nunca será um jogo de tudo ou nada”.

O AFS ainda não venceu no campeonato e a receção ao Tondela, a equipa mais próxima na tabela, surge após a derrota nos Açores (2-0), ainda mais pesada pelas incidências do jogo, com o técnico a quebrar o silêncio e a denunciar uma “má arbitragem” e “um penálti ridículo”, que, no seu entender, retirou à equipa a possibilidade de lutar por um resultado melhor.





Tondela

O treinador do Tondela, Ivo Vieira, assumiu hoje que vai a casa do AVS para ganhar, independentemente de a equipa demonstrar qualidade no jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.



Ivo Vieira reforçou que é um treinador “que gosta de dar qualidade ao jogo”, mas a equipa precisa “de ter argumentos para isso” e, depois das derrotas, uma para o campeonato, na receção ao Sporting, e outra para a Taça da Liga, em casa do Benfica, em que “não foi possível ter qualidade, nem marcar”, agora o “foco é ganhar”.









