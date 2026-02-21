I Liga. Arouca - CD Nacional

O Arouca somou hoje o quarto triunfo nas últimas seis jornadas, depois de apenas três nas primeiras 17, ao vencer em casa o Nacional por 3-0, em encontro da 23.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol.
Alfonso Trezza (47 minutos), Lee Hyunju (67), que acabou expulso (83), e Dylan Nandín (72) apontaram os tentos dos locais, face a um conjunto insular que também acabou com 10, face ao cartão vermelho mostrado a Laabidi (51).
Na classificação, o conjunto de Vasco Seabra saltou, provisoriamente, para o 10.º lugar, com 26 pontos, enquanto o Nacional, que somou o quarto jogo seguido sem ganhar, manteve-se, para já, em 14.º, com 21.
