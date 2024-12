I Liga. AVS - SL Benfica

O AVS, 15.º na tabela, com 11 pontos, defronta o Benfica, segundo da geral, com 31 e menos um jogo, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, este domingo, às 18h00, num jogo que terá arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

O treinador do AVS, Daniel Ramos disse que a equipa terá de aproveitar ao máximo o que o jogo permitir em termos ofensivos e “travar as muitas ameaças do Benfica”, na 14.ª jornada da I Liga de futebol.



“O Benfica é uma equipa forte em muitos aspetos. Tem qualidade na profundidade, no jogo interior, na capacidade individual dos seus jogadores e na forma como combinam no ataque. Identificámos internamente essas ameaças e vamos trabalhar para as controlar o melhor possível, aproveitando ao máximo o que o jogo nos permita também em termos ofensivos”, disse Daniel Ramos, na conferência de antevisão.



O técnico do AVS percebeu o “caráter especial do encontro”, mas insistiu na ideia de que a sua equipa vai a jogo para disputar os pontos, seguindo o plano traçado.



Sobre o Benfica, Daniel Ramos reconheceu “o bom momento”, traduzido em vitórias, mesmo em partidas mais equilibradas, como contra o Arouca e o Vitória, não tendo dúvidas em reconhecer que os ‘encarnados’ “têm sido uma equipa muito competitiva e forte”, contra a qual o AVS irá procurar “consolidar a ideia de jogo e trabalhar para melhorar em todos os momentos”.







Já o treinador encarnado Bruno Lage assumiu que o Benfica tem “uma oportunidade muito boa” de chegar ao final do ano na liderança da I Liga de futebol, e admitiu que sente uma “energia positiva” na equipa.

Sobre o encontro de domingo, na Vila das Aves, Lage desvalorizou o facto de o AVS SAD ter apenas duas vitórias no campeonato, lembrando que “também tem um treinador novo, muito experiente”, Daniel Ramos, e ‘desdramatizou’ a ausência de Álvaro Carreras, jogador com mais presenças na equipa nesta época e que vai cumprir um jogo de suspensão.







Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao AVS, o técnico reforçou a “confiança no trabalho” feito nos últimos três meses, desde que sucedeu a Roger Schmidt, apesar de ainda haver “um espaço enorme para melhorar”, e assumiu que há algumas semanas tinha em mente a liderança do campeonato.“Há cerca de um mês e meio que tinha essa convicção de que nós, em função da evolução da equipa, podíamos chegar ao final do ano a encurtar distâncias para o primeiro lugar. Neste momento, temos uma oportunidade muito boa, durante este mês, de chegar ao conforto já numa posição diferente”, apontou o treinador.Sem se deter, revelou que sente uma “energia e espírito positivo muito grande” entre o grupo de trabalho e revelou um apelo do capitão, Otamendi, que pediu “união” à equipa.