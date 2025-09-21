I Liga. Casa Pia-Famalicão

O Famalicão, quinto classificado, com 10 pontos, desloca-se este domingo a Rio Maior, para defrontar o Casa Pia, em nono, com seis, numa partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrado por Hélder Malheiro, da AF Lisboa.

Casa Pia





O treinador aos comandos do Casa Pia, João Pereira, afirmou que a entrada no ‘onze’ inicial e até na convocatória do Casa Pia “está cara”, na antevisão à receção ao Famalicão, da sexta jornada da I Liga de futebol.



“O ‘onze’ está ‘caro’, mas até a convocatória está ‘cara’ neste clube. Este plantel é vasto, temos jogadores a regressar de um período de lesão e vai ficar ainda mais ‘caro’. Têm de sentir o privilégio em jogar no Casa Pia e só o facto de pertencer ao clube já tem de ser um sentimento de orgulho muito grande. Têm de ter o prazer de conquistar esse espaço, têm treinado muito bem semana após semana e tem sido cada vez mais difícil fazer a convocatória”, apontou, em conferência de imprensa.



Os ‘gansos’ regressaram na derradeira jornada aos triunfos, com várias alterações na defesa e meio-campo, “a dar dinâmicas diferentes”, terminando um período de menor fulgor no início da época, à qual quer dar seguimento frente ao Famalicão.











Famalicão





O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, antecipou um “jogo extremamente competitivo” frente ao Casa Pia, na sexta jornada da I Liga, destacando a necessidade de manter a identidade coletiva para alcançar um resultado positivo em Rio Maior.



Depois da derrota com o Sporting na última ronda, Hugo Oliveira destacou a atitude da sua equipa frente ao bicampeão nacional. “Não ficámos felizes com o resultado, mas satisfeitos com o compromisso, a personalidade e a forma como obrigámos o Sporting a vestir o fato de macaco para ganhar em Famalicão. Temos de dar seguimento a essa postura competitiva”, frisou.



Sobre o caminho da sua equipa, construída com muitos jogadores jovens, o treinador sublinhou que o projeto “vive da fome de crescer”.











Veja aqui os vídeos dos melhores momentos do jogo: