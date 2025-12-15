I Liga. CD Nacional - CD Tondela

O Nacional, 14.° classificado, com 12 pontos, defronta esta segunda-feira o Tondela, com nove, que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, de acesso ao play-off de manutenção. O encontro está marcado para as 17h30, sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa, depois de reagendado devido ao cancelamento do voo da formação beirã causado mau tempo.

CD Nacional

O técnico Tiago Margarido admitiu que o Nacional quer "muito voltar às vitórias" na I Liga portuguesa de futebol, apesar dos constrangimentos provocados pelo adiamento do jogo.



O adiamento teve impacto no planeamento efetuado por Tiago Margarido, que se viu obrigado a conceder uma "folga extra" aos jogadores, de modo a gerir as cargas físicas, além de que as "condições atmosféricas não permitiram treinar" normalmente no sábado.



Sobre o adversário para esta jornada, o técnico, de 36 anos, considera que o Tondela melhorou no "momento defensivo" depois da entrada de Cristiano Bacci, destacando também o percurso do treinador italiano em Portugal, nomeadamente em 2024/25, ao serviço do Moreirense e do Boavista.



Apesar da fase de retoma da formação beirã, que contrasta com o momento negativo dos madeirenses, que não vencem há cinco jogos para o campeonato, o grupo tem confiança de que vai regressar aos triunfos, segundo Margarido.



"A equipa está muito motivada, quer muito voltar às vitórias, principalmente em casa, junto dos nossos adeptos. Portanto, estamos muito crentes de que vamos conseguir", afirmou.



CD Tondela

Cristiano Bacci garantiu que não faltará ambição na deslocação à Choupana. “Vamos ter um Tondela com vontade de ganhar o jogo, porque são três pontos importantes, como são todos. Nós reagimos bem à derrota na última jornada. Vejo os jogadores focados e com crença em sair desta situação”, disse.



O técnico do Tondela, que assumiu o comando técnico da equipa em novembro, falou das dificuldades que espera encontrar na Madeira: “Vamos ter pela frente um Nacional como nós, a precisar de pontos. É uma equipa com qualidade e por isso esperamos um jogo de luta”.





A Choupana, como realçou, promete ser um palco exigente “onde será preciso adaptar rapidamente a equipa a diferentes situações e fatores”.



