I Liga. CD Nacional - Famalicão

O Nacional, 10.º classificado, com 11 pontos, recebe este sábado o Famalicão, que é quinto, com 16, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

CD Nacional

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, projetou um jogo bastante difícil diante do Famalicão, que tem "jogadores de grande qualidade", em antevisão ao desafio da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.



O 'timoneiro' dos insulares antevê um "teste de fogo" para o Nacional e deixou rasgados elogios para o conjunto às ordens de Hugo Oliveira, que "trabalha muito bem as bolas paradas", pratica um "bom futebol" e ataca maioritariamente pelas alas.





Famalicão

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, destacou a organização e estabilidade do Nacional, esperando um "jogo difícil" na ida ao Funchal, a contar para a 10.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico lembrou que o seu homólogo, Tiago Margarido, já vai na terceira época ao serviço do emblema 'alvinegro' e, portanto, tem as suas ideias de jogo bem assimiladas.Além da valia do adversário, o Estádio da Madeira, pela envolvência dos adeptos, mas também pela possibilidade de condições atmosféricas adversas, pode representar um contexto menos favorável.