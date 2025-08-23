I Liga. CD Nacional - Sporting CP

O Nacional, que soma um ponto, recebe este sábado o Sporting, que encabeça o quinteto de líderes, com seis, na terceira jornada da I Liga de futebol, a partir das 18h00, no Estádio da Madeira, sob arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.
CD Nacional
O treinador do Nacional, Tiago Margarido, assumiu que é um "desafio enorme" receber o Sporting, que vive um "excelente momento", em antevisão ao duelo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.
"Vamos defrontar o bicampeão nacional, que atravessa um excelente momento, o que nos coloca um desafio enorme pela frente. Porém, temos como génese, neste grupo, encarar os desafios. Gostamos de ser desafiados e, como tal, estamos muito motivados", explicou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.
Após perder a Supertaça para o Benfica (1-0), o conjunto orientado por Rui Borges "reagiu muito bem" no campeonato, vencendo Casa Pia (2-0) e Arouca (6-0), demonstrando "variabilidade no processo ofensivo", sobretudo no "momento de construção", segundo Margarido.
"Vamos defrontar o bicampeão nacional, que atravessa um excelente momento, o que nos coloca um desafio enorme pela frente. Porém, temos como génese, neste grupo, encarar os desafios. Gostamos de ser desafiados e, como tal, estamos muito motivados", explicou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.
Após perder a Supertaça para o Benfica (1-0), o conjunto orientado por Rui Borges "reagiu muito bem" no campeonato, vencendo Casa Pia (2-0) e Arouca (6-0), demonstrando "variabilidade no processo ofensivo", sobretudo no "momento de construção", segundo Margarido.
Sporting CP
O treinador do Sporting, Rui Borges, avaliou o Nacional como “uma equipa bastante difícil” a jogar no seu estádio, a Choupana, onde as duas equipas se defrontarão pela 3.ª jornada da I Liga de futebol.
Rui Borges reconheceu capacidade ao opositor e não esqueceu alguns possíveis fatores a ter em conta como as condições climatéricas, que podem colocar obstáculos como “humidade” ou “calor”, assegurando que a equipa estará preparada para a realidade com que vier a deparar-se.
Rui Borges reconheceu capacidade ao opositor e não esqueceu alguns possíveis fatores a ter em conta como as condições climatéricas, que podem colocar obstáculos como “humidade” ou “calor”, assegurando que a equipa estará preparada para a realidade com que vier a deparar-se.
Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo: