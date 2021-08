I Liga. CS Marítimo - FC Porto

O Marítimo, 11.º, com três pontos, recebe o FC Porto, quarto, com os mesmos seis pontos do primero, às 18:00 de domingo, em jogo da terceira jornada da I liga, com arbitragem de João Pinheiro, da AF Braga.

O treinador do Marítimo afirmou na coferência de imprensa de anticipação ao jogo frente ao FC Porto que a equipa vai fazer “os possíveis para que os três pontos fiquem no Funchal”, no encontro deste domingo, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.







O FC Porto procura juntar-se hoje ao campeão Sporting e ao Benfica no topo da classificação da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Marítimo, na terceira jornada.

Depois dos triunfos de Sporting e Benfica na véspera, sobre Belenenses SAD (2-0) e Gil Vicente (2-0), respetivamente, o FC Porto pode juntar-se no topo da classificação aos rivais, como únicas equipas 100% vitoriosas.Os ‘dragões’ não perderam nas últimas seis visitas ao Marítimo para o campeonato, mas empataram por três vezes.