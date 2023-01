I Liga em Direto. Casa Pia AC - FC Porto

O FC Porto empatou a zero com a equipa sensação desta campeonato Casa Pia. Um resultado que afasta mais uma vez os 'dragões' do topo da tabela classificativa. Com este resultado o FC Porto ocupa agora o terceiro lugar com 33 pontos, a sete do líder Benfica.

O Casa Pia impôs hoje um empate 0-0 na receção ao FC Porto, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'dragões' a falharem a recuperação do segundo lugar, perante um adverário em inferioridade numérica.



Os casapianos, que continuam a fazer um campeonato sensacional, sendo quintos, atuaram com menos um elemento durante toda a segunda parte, depois da expulsão de Lucas Soares, aos 45+1, por duplo amarelo, enquanto os 'dragões', que veem interrompido um ciclo de três jogos seguidos a vencer, não conseguiram ganhar e terminam a jornada atrás do Sporting de Braga.



Com este empate, o FC Porto mantém-se no terceiro lugar, com 33 pontos, a um do Sporting de Braga, segundo, enquanto o Casa Pia é quinto, com 27 pontos.