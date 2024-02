I Liga em direto. Chaves - Farense

O Desportivo de Chaves recebe o Farense, este domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

O treinador do Desportivo de Chaves disse que o ponto conquistado em Braga terá “um grande efeito” se a equipa conseguir vencer o Farense em Trás-os-Montes, no encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Depois de ter conseguido empatar na deslocação ao terreno do Sporting de Braga (1-1), o Desportivo de Chaves, penúltimo classificado, com 13 pontos, quer vencer o Farense, em sétimo, com 24, no duelo entre os clubes situados nos extremos da Estrada Nacional 2, a disputar na ‘casa’ do quilómetro zero da via mais extensa do país, no domingo.





Embora reconheça qualidade ao plantel e ao comando técnico dos algarvios, Moreno quer dar continuidade “ao registo” da equipa flaviense nos últimos dois jogos.





O treinador do Farense pediu à sua equipa para abordar o jogo deste domingo no reduto do Desportivo de Chaves com concentração e respeito pelo adversário, atual penúltimo classificado da I Liga de futebol.



“Nós não podemos olhar para este adversário só porque na primeira volta tivemos um resultado muito positivo [5-0]. Nós temos de olhar para as dificuldades que todos os adversários neste momento têm quando vão jogar a Chaves”, disse José Mota sobre a partida da 20.ª ronda do campeonato, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



O treinador dos algarvios antecipou um jogo “extremamente complicado, extremamente difícil”, frente a uma equipa “que nunca vai virar a cara à luta, que é muito competitiva e que se reforçou muito neste mercado de inverno” para dar a volta ao atual contexto negativo.





RTP c/Lusa