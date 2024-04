I Liga em direto. Estrela - Rio Ave FC

O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 27 pontos, recebe este domingo o Rio Ave, 12.º, com 29, a partir das 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

O treinador Sérgio Vieira considera positivo o calendário do Estrela da Amadora até ao final da I Liga de futebol, apenas frente a adversários “da mesma dimensão”, a começar pelo Rio Ave, na 29.ª jornada.



“Estas seis finais são contra adversários da nossa dimensão e com os nossos objetivos. Dá-nos maiores possibilidades de atingir o que queremos. É positivo que sejam estes os adversários que temos pela frente. O Rio Ave é um clube mais estruturado, mas nós temos os adeptos, o José Gomes, a nossa atitude e organização. Sentimos que temos pontos favoráveis, que só poderão acontecer se os colocarmos em prática. Teremos de ser superiores e ganhar, indo com toda a ambição para dentro de campo”, expressou.



Na primeira volta, amadorenses e vila-condenses empataram 1-1, sendo que, estando ambos na luta pela manutenção, uma vantagem no confronto direto pode revelar-se importante, mas Sérgio Vieira apontou para os comportamentos da formação.





“O jogo tem uma importância grande, são três pontos na nossa casa, temos de cumprir os nossos objetivos em termos de comportamentos individuais e coletivos. O resultado final só é consequência dos nossos comportamentos. Se não os tivermos, não vamos conseguir o que pretendemos. Vamos focar-nos muito em fazer com que o resultado seja positivo para nós”, afirmou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão.





Já o treinador do Rio Ave afirmou que acredita que se a sua equipa “jogar bem” estará mais perto de vencer no domingo o Estrela da Amadora, para a 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Luís Freire anteviu hoje esse embate entre duas equipas que ainda não têm a permanência garantida e começou por considerar que a sua “equipa está a trabalhar bem” e focada em melhorar o seu desempenho para dar sequência ao triunfo obtido na ronda anterior, em casa, diante do Gil Vicente (3-0).



“Temos agora mais e diferentes opções dentro do plantel”, o que tem ajudado a equipa recuperar terreno na tabela classificativa, avaliou o técnico.



“A equipa tem sido consistente em termos exibicionais e, para amanhã [domingo], é continuar a melhorar”, afirmou.



Luís Freire espera “um jogo diferente” daquele que o Rio Ave teve com o Gil Vicente”, “porque o Estrela da Amadora joga num 5x4x1 e é uma equipa muito pressionante, física, intensa, bem orientada e bem organizada”.



“Queremos melhorar contra estes adversários, que têm uma organização defensiva mais agressiva”, sublinhou.



Consistência defensiva e uma forte reação à perda da bola é o que treinador também espera da sua equipa no encontro com o Estrela.