I Liga em direto. Famalicão - SL Benfica

O Benfica visita o Famalicão este domingo, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).

O treinador do Famalicão assume que quer “terminar a época com dignidade” e, para isso, é necessário vencer o Benfica já no próximo jogo da I Liga de futebol.



Armando Evangelista salientou que os ‘encarnados’ estão empenhados em criar dificuldades, uma vez que, “enquanto for matematicamente possível”, acredita que tudo farão para manter acesa a esperança de conquistar o título.



“Independentemente de termos a questão competitiva praticamente resolvida, temos a ambição de entrar sempre para vencer. A nossa guerra é terminar a época com dignidade. Queremos jogar olhos nos olhos com o Benfica para promover os nossos jogadores, mostrar qualidade e tentar vencer. Tudo isto sabendo que o Benfica não vai querer entregar a decisão do campeonato e vai fazer tudo por tudo para prolongar a incerteza, até porque matematicamente ainda tudo é possível”, frisou.





O técnico famalicense salientou ainda a motivação extra que este tipo de jogos acarreta e destacou a importância do público para ajudar os jogadores na tarefa de vencer.





E é também de uma vitória que o SL Benfica precisa para continuar a 'sonhar' com a possibilidade de apanhar os rivais da 2.ª Circular, com o treinador do Benfica, Roger Schmidt, a ser alvo de contestação por parte dos adeptos benfiquistas.





Mas isso não abala o tecnico e diz que vai ficar no clube até 2026, apesar de reconhecer que provavelmente não será campeão esta época.



“Quantas vezes tenho de responder a esta pergunta? Não estou no mercado. Tenho trabalho no Benfica, adoro o meu trabalho, não preciso de ser convidado por ninguém, porque a minha situação é completamente clara”, desabafou o técnico alemão, em conferência de imprensa, no Seixal.





“Para mim é muito claro que vou ficar no Benfica até 2026. É o que quero e por isso assinei um novo contrato” na época passada, insistiu.



Além disso, o treinador frisou que sente “o apoio das pessoas dentro e fora do clube” da Luz e vincou que o momento do Benfica “não é assim tão negativo”, mostrando-se indiferente ao ruído.





Sobre a visita ao Famalicão, o técnico disse apenas que pretende “fazer um bom jogo e ganhar”.



“Sabemos que não é fácil jogar em Famalicão, estão a fazer uma boa época, com muitos jovens. Já jogámos duas vezes com eles, na Taça [de Portugal] e no campeonato. Estamos prontos para fazer um grande jogo, esse é o nosso principal foco”, comentou.