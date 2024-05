I Liga em direto. Farense - Estoril Praia

Farense, 10.º classificado, com 34 pontos, e Estoril Praia, 11.º, com 33, defrontam-se no domingo, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

O treinador do Farense disse que a sua equipa está plenamente motivada para garantir a permanência na I Liga de futebol na receção de domingo ao Estoril Praia, da 32.ª e antepenúltima jornada.



“Sabemos que conquistámos uma boa vitória no jogo anterior [3-0 no reduto do Estrela da Amadora] e matematicamente estamos muito perto do objetivo, que é a permanência. Tudo isso são argumentos suficientes para nós estarmos motivados, para sermos responsáveis e penso que este grupo de trabalho está preparado para mais uma vez se esforçar e dignificar as cores do Farense”, frisou José Mota.



Em declarações divulgadas pelo clube algarvio, o técnico reforçou que o jogo “está a ser encarado como todos os outros” e que jogar no Estádio de São Luís permitirá à sua equipa “conseguir dar mais uma alegria” aos adeptos.





Os algarvios vão apresentar-se com “aquele pensamento forte, de união, de querer vencer”, referiu José Mota, que quer melhorar as marcas registadas até ao momento.





Já o treinador do Estoril Praia assumiu esperar um Farense "muito difícil de bater" na deslocação ao Algarve, pela 32.ª jornada da I Liga de futebol, que pode valer a manutenção em caso de vitória.



A três jornadas do final do campeonato, as duas equipas que se defrontam este domingo apresentam-se muito perto de selar a continuidade no primeiro escalão: o Farense ocupa o 10.º posto, com 34 pontos, mais um que o Estoril Praia, que se posiciona no lugar imediatamente abaixo, e Vasco Seabra antevê uma partida de marcado equilíbrio.



"Acredito que serão duas equipas muito ambiciosas, a querer lutar pelos pontos. Sabemos que três pontos nos levam para o patamar que pretendemos [a manutenção] e, por isso, sabemos que vamos ter pela frente uma equipa muito difícil de bater", constatou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Apesar de o emblema da linha de Cascais atravessar uma fase positiva, que se reflete em dois jogos sem perder, o treinador estorilista aguarda uma tarde difícil em função dos muitos méritos que reconhece ao seu opositor.