I Liga em direto. FC Arouca - Boavista FC

O Arouca, sétimo classificado da I Liga de futebol, com 40 pontos, e o Boavista, 11.º, com 29, defrontam-se a partir das 18:00 deste domingo, em casa dos arouquenses, sob arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.

O treinador do Arouca, Daniel Sousa, elogiou o Boavista, adversário da 29.ª jornada da I Liga de futebol, destacando a regularidade dos 'axadrezados', apesar das "circunstâncias difíceis" relativas aos salários em atraso que marcaram a temporada.



"O Boavista tem feito um campeonato até bastante regular, dadas as circunstâncias em que tem vivido, que são sempre circunstâncias difíceis para conseguir dar as respostas que tem dado. [...] Sou admirador - quer do Ricardo [Paiva], quer do Petit - pelo trabalho", expressou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



O técnico arouquense destacou a "mística" do oponente e o facto de serem esperados muitos adeptos visitantes no Estádio Municipal de Arouca como fatores a ter em alerta.





"O Boavista é um clube histórico, todos têm a sua história, mas eles carregam uma certa mística. Em termos de jogo, são uma equipa que tem jogadores com bastante qualidade e que estão organizados agora de forma um pouco diferente, com uma linha de cinco. Podem criar alguns problemas com as individualidades que têm, sobretudo nas saídas para o ataque", advertiu.





O Boavista deseja retomar a sua identidade futebolística na visita ao Arouca, este domingo, da 29.ª jornada da I Liga, apontou o treinador Ricardo Paiva, desejando corrigir a postura evidenciada pelos ‘axadrezados’ na derrota em Faro.



“Essa atitude da primeira parte não se pode repetir, até porque é contrária àquilo que é o Boavista. O foco incidiu no nosso jogar e nos comportamentos. Identificámos o opositor e precavemos-mos para as contrariedades que naturalmente nos causará, mas, sobretudo, [atentámos] em nós para que haja um retomar da nossa identidade e um comportamento que faça jus à história e à mística do Boavista”, enquadrou, em conferência de imprensa.



A equipa do Bessa não vence há três jogos e regressou às derrotas na ronda anterior, ao perder com o Farense (2-0), tendo sofrido os dois golos antes do intervalo, numa fase em que o videoárbitro (VAR) já tinha atuado na anulação de outros dois tentos aos algarvios.



“Quando não se traz o rigor e a concentração aos níveis que a exigência do duelo obriga, acontecem situações idênticas às que se viram nessa primeira parte. Corrigimos isso [ao intervalo], alterámos e lá voltámos a ter mais concentração, disponibilidade, identidade e atitude. A nossa resposta acabou, naturalmente, por ser diferente”, frisou Ricardo Paiva.



Sem vencer fora de casa há seis encontros - quatro derrotas e dois empates - o Boavista volta agora a Arouca, onde foi afastado há quase cinco meses na quarta fase da Taça de Portugal através do desempate por grandes penalidades (4-3, após 2-2 no final dos 120 minutos), numa partida que assinalou a estreia de Daniel Sousa no comando dos ‘lobos’.