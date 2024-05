I Liga em direto. FC Arouca - Estrela

O Arouca, sétimo classificado da I Liga, com 45 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 29, a partir das 18:00 deste domingo, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

O treinador do Arouca admitiu esperar "dificuldades acrescidas" na receção ao Estrela da Amadora, que considera estar "numa situação em que precisa de pontos com urgência", em embate da 32.ª jornada da I Liga de futebol.



Em reta final do campeonato, o adversário dos arouquenses ocupa o 15.º posto, com mais um ponto do que o Portimonense, que ocupa o lugar de play-off de despromoção, cenário ao qual os 'tricolores' tentam fugir.



"A dificuldade deste jogo prende-se também com o momento do Estrela da Amadora. Está numa situação em que precisa dos pontos com urgência, o que faz com que o jogo tenha uma dificuldade acrescida", constatou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Já os 'lobos', tranquilos no que à manutenção diz respeito, não deixam de lutar pelo objetivo assumido do sexto lugar, numa altura em que os dois recentes empates, frente a Rio Ave (1-1) e Gil Vicente (2-2), tornam a vitória quase obrigatória, perante um Moreirense que já ganhou na presente jornada.





Numa sequência final de jogos teoricamente difícil e tendo em conta a distância de quatro pontos para os cónegos, o técnico reiterou que a obrigação de vencer não está mais presente na partida de domingo do que nos restantes encontros.





O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, disse esperar uma reação forte da equipa, para que esta supere o Arouca e respire melhor na luta pela manutenção da I Liga de futebol.



Sérgio Vieira, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, quer que a equipa tenha “uma reação forte” para poder vencer e com isso respirar melhor na luta pela manutenção, uma vez que conta apenas um ponto acima da zona de despromoção.



“Não podemos estar apenas a jogar bem, a criar oportunidades e, fruto de pequenos erros, não conseguirmos pontos, que é o mais importante. Queremos conquistar os três pontos, apesar de jogar fora. Durante a semana analisámos a forma de os conseguir. A época aproxima-se do fim, temos de ser rigorosos, organizados e solidários”, disse.



O Estrela da Amadora depende apenas de si para manter-se e o adversário de domingo, que já garantiu a manutenção e tem em mira o sexto posto, é para Sérgio Vieira um modelo a seguir, sobretudo pela capacidade de se reerguer perante as adversidades.