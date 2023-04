I Liga em direto. FC Arouca - Vizela

O Arouca, quinto classificado, com 45 pontos, irá receber, pelas 20:15 deste domingo, o Vizela, oitavo, com 39, em encontro da 29.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo que a deslocação vitoriosa a Vizela (1-0), na primeira volta da I Liga de futebol, foi conseguida em circunstâncias diferentes, com os vizelenses a atravessarem atualmente um bom momento.



Para a partida de domingo, receção do quinto classificado, Arouca, ao oitavo, Vizela, naquele que será um duelo entre duas equipas com possibilidades de atingirem as competições europeias na próxima temporada, o técnico espera que o equilíbrio seja nota dominante e considera que, para vencer, a formação da Serra da Freita tem de "estar mais focada e querer mais do que o adversário".





"No futebol, é senso comum que não há dois jogos iguais. O Vizela também já trocou de treinador, com ideias diferentes, novas, outras ambições, e isso, só por si, demonstra que vai ser um jogo diferente. Se olharmos ao historial de jogos entre os dois clubes, vemos que existe um equilíbrio grande", constatou Evangelista, em conferência de imprensa.





Do lado adversário, o treinador do Vizela, Tulipa, afirmou que os minhotos devem procurar mandar no jogo frente ao Arouca, uma “competente e boa equipa”, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Apesar de se deslocarem ao reduto do quinto classificado da prova, que atravessa um ciclo de sete jogos sem derrotas, os vizelenses querem “estar mais tempo com a bola” no meio-campo ofensivo e “controlar o jogo”, para darem sequência ao registo das quatro rondas anteriores – três vitórias e um empate, com o Boavista, na 28.ª jornada (1-1).



“Queremos ter bola e mandar no jogo. O nosso desafio é ter mais tempo a bola. Para ter mais tempo a bola, temos de ter paciência e um bom jogo posicional. Se formos convictos e exigentes, podemos trazer pontos”, realçou o técnico, na antevisão ao encontro marcado para as 20:30 de domingo.



Embora admita que a paciência possa ser uma virtude, o ‘timoneiro’ vizelense quer uma "equipa proativa”, que melhore os “timings de pressão” face ao duelo com os ‘axadrezados’, diante um oponente a realizar uma “época de excelência”.