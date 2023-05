I Liga em direto. FC Famalicão - FC Porto

O Famalicão, no oitavo lugar, com 43 pontos, recebe este sábado, às 20h30 horas, o FC Porto, em segundo, com 79, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

O treinador do Famalicão desvalorizou as polémicas que marcaram o último encontro com o FC Porto, da Taça de Portugal, e garantiu que no encontro da I Liga de futebol o importante é “não olhar para trás”.

No entanto, para este jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, o técnico da formação famalicense acredita que a pressão está mais do lado do FC Porto.





Os quatro pontos de atraso face ao líder Benfica “nem desmoralizam, nem dão força anímica” ao FC Porto a duas jornadas do fim da I Liga de futebol, admitiu hoje o treinador dos campeões nacionais, Sérgio Conceição.



“Se o Benfica depende de si para ser campeão, é porque nós não fizemos alguma coisa tão bem como fez o rival que está na frente. Temos de nos focar no trabalho, que passou esta semana por nos prepararmos para tentar ganhar em Vila Nova de Famalicão. Agora, o ambiente e essa diferença momentânea em termos de pontos não nos tem de dar mais ou menos motivação para este jogo”, considerou o técnico, em conferência de imprensa.



Sérgio Conceição falava na véspera da visita aos minhotos, da 33.ª e penúltima jornada do campeonato, na qual os ‘dragões’ estão proibidos de perder, sob pena de entregarem de imediato o título ao Benfica, que visita o ‘vizinho’ Sporting, no domingo, e está a uma vitória de ser campeão pela 38.ª vez e de resgatar um cetro que lhe foge desde 2018/19.



João Pedro Sousa defendeu, em conferência de imprensa de antevisão da partida com os ‘dragões’, que este encontro tem características distintas da segunda mão das meias-finais da Taça, desde logo pela necessidade obrigatória de vencer para seguir em frente na prova.“Acredito que as polémicas não vão afetar rigorosamente nada. Já chegou o que aconteceu no passado”, começou por dizer o técnico que, em relação ao encontro, apontou o que não pode acontecer: “O erro que não podemos cometer é olhar para trás. São jogos completamente diferentes. No último jogo que fizemos no Dragão tínhamos que jogar para ganhar. Um jogo mais ofensivo. E foi dessa forma que entrámos porque só um resultado interessava”.