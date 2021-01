I Liga em direto. FC Paços de Ferreira - Rio Ave FC

O Paços de Ferreira no sexto lugar, com 16 pontos, defronta o Rio Ave, 13.º, com 11 pontos este domingo. O jogo entre as duas equipas realiza-se no estádio capital do Móvel e vai ter arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

O Paços de Ferreira vai iniciar 2021 frente a um dos melhores plantéis da I Liga de futebol, disse o técnico pacense Pepa, na antevisão ao jogo com o Rio Ave, da 12.ª jornada, este domingo.



"Sem desvalorizar outros plantéis e independentemente do treinador, [o Rio Ave] anda talvez no quinto plantel mais recheado, com mais valor teórico em termos individuais, porque tem um plantel fantástico. Mas isso vale o que vale, porque os jogos ganham-se dentro de campo", disse Pepa.





Depois de apadrinhar a estreia de Jesualdo Ferreira pelo Boavista, o Paços de Ferreira vai marcar a estreia de Pedro Cunha, promovido da equipa B, como treinador principal do Rio Ave. Para Pepa, são coincidências.





Já do lado da equipa adversária, Pedro Cunha, novo treinador do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, diz estar a ocupar "a cadeira de sonho", assumindo "estar preparado" para o desafio de orientar o conjunto vila-condense.



"Era uma oportunidade que já esperava há muitos anos e estou preparado para ela. É um desafio aliciante e estou na minha cadeira de sonho, pois tenho 28 anos de sócio do Rio Ave e mais de 20 como treinador no clube, em quase todos os escalões da formação", disse Pedro Cunha.



O técnico, de 54 anos, que orientava a formação B do emblema da foz do Ave, rendeu, esta semana, Mário Silva no comando da equipa principal e quis enaltecer a postura do seu antecessor.