I Liga em direto. FC Paços Ferreira - Rio Ave FC

O jogo entre o Paços de Ferreira, no 17.º lugar e já despromovido, com 20 pontos, e o tranquilo Rio Ave, 12.º, com 39, realiza-se no estádio Capital do Móvel, este domingo, às 18h00, e terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, disse hoje ter como objetivo acabar a I Liga de futebol com dignidade, consumada a despromoção da equipa, a duas jornadas do fim, sem poupar críticas à calendarização dos jogos.







"O meu objetivo, neste momento, é acabar com dignidade. Vou apelar ao orgulho, à alma e dignidade dos jogadores. Pela recuperação que fizemos, pelo trabalho, esforço, respeito que temos de ter pelos adeptos, pelo clube também, temos de ser competitivos nestes dois jogos. É só este o meu foco. Temos de cair de pé”, disse César Peixoto, no lançamento do jogo de domingo com o Rio Ave.





Para o treinador Luís Freire melhorar a classificação do Rio Ave na I Liga portuguesa de futebol é fundamental e promete, para isso, uma equipa “séria e organizada” para vencer o jogo de domingo, em Paços de Ferreira, da jornada 33.



“Achamos que valemos mais que este 12.º lugar que ocupamos, porque jogamos bom futebol. Queremos dar um prémio a nos próprios, pela união e compromisso de todos, e acabar bem a época”, disse o técnico dos vila-condenses.



Luís Freire deixou “uma palavra de força” aos jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos do Paços de Ferreira, que na sexta-feita, fruto da vitória (1-0) do Marítimo com o Vizela, viram consumada a descida de divisão, facto que o técnico do Rio Ave garante que “não mudou em nada” a preparação que fez com a sua equipa para esta partida.