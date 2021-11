I Liga em Direto. FC Paços Ferreira - Sporting CP

O jogo entre o Paços de Ferreira, 10.º classificado, com 11 pontos, e o Sporting, segundo, com 26 (em igualdade com o líder FC Porto), está marcado para este domingo, às 19:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e será arbitrado por Luís Godinho.

O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, admitiu que o Sporting é o adversário mais exigente da I Liga de futebol, sem perder a esperança na estratégia montada para o jogo da 11.ª jornada, no domingo.



“Vamos defrontar uma equipa muito boa, que está num bom momento, é das equipas que mais gosto de ver jogar em Portugal, para não dizer a que mais gosto de ver, porque jogam um jogo muito limpo e têm um padrão comportamental muito consistente”, disse Jorge Simão, na conferência de antevisão ao jogo com o Sporting.





O técnico pacense lembrou que, “apesar de todos saberem o que procuram no jogo, não é fácil contrariar” o futebol do Sporting, daí a exigência na preparação do jogo e a demora em encontrar a ‘luz’ capaz de travar os atuais campeões nacionais.





Do lado dos leões, o treinador do Sporting alertou os jogadores para ‘esquecerem’ a goleada ao Besiktas na Liga dos Campeões, sublinhando que o Paços de Ferreira será “mais agressivo” no duelo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.



Numa conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, Rúben Amorim vincou que “ganhar é sempre importante”, não apenas para dar continuidade à sequência de sete triunfos seguidos, mas sobretudo para “manter a posição” e para ir com “sensações boas” para a paragem do campeonato devido aos compromissos das seleções.