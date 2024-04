I Liga em direto. FC Porto - FC Famalicão

O FC Porto, terceiro classificado, com 58 pontos, recebe este sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão, o Famalicão, em oitavo lugar, com 34, numa partida da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Gustavo Correia, da associação do Porto.

O treinador do FC Porto, que vem de duas derrotas consecutivas, perspetivou um jogo difícil frente ao Famalicão, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, mas quer que os ‘dragões’ voltem a ser uma equipa alegre.



Sérgio Conceição, que confirmou a ausência de Fábio Cardoso devido a lesão, para além dos castigados Pepe e João Mário, confessou ter sentido necessidade de alterar a rotina diária da equipa.



“Alguns jornalistas sabem que tivemos aqui sessões bidiárias nos dois dias pós-Vitória. Gosto de enfrentar os problemas, não posso esconder debaixo do tapete, as coisas têm de ser faladas. Não podemos andar aos beijinhos. Consoante o momento vamos ajustando o nosso treino, se é bidiário ou não. Pagam-me para isso, para tirar a equipa de uma situação menos positiva e para dar a volta, para voltarmos a ser uma equipa alegre, para termos os resultados positivos que queremos”, salientou em conferência de imprensa.



O FC Porto vem de duas derrotas seguidas no campeonato, frente a Estoril Praia e Vitória de Guimarães, com Sérgio Conceição a elogiar o trabalho desempenhado pelo técnico recém-chegado Armando Evangelista, bem como o plantel famalicense.





“Espero um Famalicão à imagem do que tem sido esta época. Um Famalicão sempre competente, a fazer um campeonato do que perspetivou, com certeza. Analisámos os últimos dois jogos, que têm a ver com este novo treinador. O plantel é bem apetrechado, com jogadores com qualidade, vamos defrontar uma boa equipa do nosso campeonato”, referiu.







“É importante não nos iludirmos com o que o FC Porto fez nos últimos jogos [duas derrotas consecutivas no campeonato], mas sim com o que este adversário tem feito de muito bom, nomeadamente ter ganho 5-0 ao Benfica. Só assim podemos ser competitivos num jogo de elevado grau de dificuldade”, disse Armando Evangelista, na antevisão à partida, no Estádio do Dragão.



O técnico está no comando dos minhotos há 15 dias, tendo neste período conseguido duas vitórias consecutivas, ou invés dos ‘azuis brancos’ que vêm de dois desaires seguidos, algo que Evangelista não acredita que tornará a tarefa mais fácil para a sua equipa.



“Os últimos resultados do FC Porto certamente deixaram a equipa em alerta máximo e isso pode dificultar a tarefa do Famalicão, mesmo que os nossos níveis de confiança estejam a aumentar pelas vitórias conseguidas”, vincou.



O conjunto famalicense conseguiu, pela primeira vez esta temporada, dois êxitos consecutivos na I Liga [triunfos sobre Gil Vicente e Vizela] e Armando Evangelista quer “tentar prolongar essa sequência”.



“É um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo, e sendo fora ainda mais complicada será a nossa tarefa. Temos de traçar objetivos reais, mas não me parece que seja impossível fazer um bom resultado no Dragão”, acrescentou.



Do lado do Famalicão o treinador Armando Evangelista garantiu que a equipa “não se ilude” com os últimos resultados negativos do FC Porto e espera dificuldades no duelo com os ‘dragões’ este sábado, da ronda 29 da I Liga de futebol.