I Liga em direto. Gil Vicente - FC Porto

Gil Vicente, 10.º classificado, com 28 pontos, e FC Porto, terceiro, com 45, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estácio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de futebol de Leiria.

O treinador Vítor Campelos garantiu um Gil Vicente com ambição e motivação para ficar com os três pontos na receção ao FC Porto, este domingo, na 23.ª jornada da I Liga de futebol.



Com a vitória na última jornada, no terreno do Estoril Praia (3-1), os gilistas puseram termo a três derrotas seguidas, uma delas que lhes valeu a eliminação da Taça de Portugal (3-1 com o Vitória de Guimarães).



Já o FC Porto surge em Barcelos motivado pelo triunfo na Liga dos Campeões, na quarta-feira, diante do Arsenal (1-0) e, também por causa desse resultado, Vítor Campelos espera um “jogo difícil”.



“Ainda agora venceu o Arsenal e isso demonstra todo o poderio do FC Porto, mas nós também temos as nossas armas, somos das equipas com mais pontos em casa e, respeitando muito o adversário, queremos fazer um bom jogo, porque sabemos que jogando bem estamos mais perto de ganhar”, disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão.





Para Vítor Campelos, tal como para o FC Porto o fator motivacional cresce ao jogar na ‘Champions’, também para o Gil Vicente isso acontece diante da turma orientada por Sérgio Conceição.





O FC Porto necessitará de “fazer mais” na visita ao Gil Vicente, este domingo, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, relativamente à derrota sofrida em Arouca (3-2), da 21.ª, reconheceu o treinador Sérgio Conceição.



“O Gil Vicente está a fazer um campeonato tranquilo, vem de uma boa vitória na casa do Estoril Praia, tem um treinador que eu conheço bem e com alguma experiência nestas andanças e uma equipa com atletas muito interessantes e de qualidade. Espera-nos um jogo difícil e igual a tantos outros do campeonato, dentro das dificuldades que pudemos constatar há bem pouco tempo. Teremos de fazer mais do que fizemos na nossa última deslocação para alcançar os três pontos”, disse o técnico.



Com duas derrotas e um empate nas últimas quatro partidas realizadas longe do Dragão para a I Liga, o FC Porto regressará à ação quatro dias depois da vitória caseira ante os ingleses do Arsenal (1-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



“Grupo prevenido para os obstáculos da I Liga? É o nosso trabalho. Há que passar essa mensagem e perceber que a nossa ‘Champions’ é o campeonato. A maneira como se trabalha e olhamos para cada duelo tem de ser sempre igual. Agora, todos os jogos são diferentes. Temos de estar num patamar bem acima do que fizemos em Arouca”, frisou.









RTP c/Lusa