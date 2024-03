I liga em direto. Rio Ave FC - SC Braga

O Rio Ave, 13.º classificado com 23 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto com 49, este sábado, às 18:00, num encontro da 25.ª ronda que vai ter arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O treinador do Rio Ave considera que o embate frente ao Sporting de Braga, da jornada 25 da I Liga de futebol, “é uma oportunidade” para a sua equipa se “desafiar” e subir na classificação.



“Vamos procurar mostrar a nossa competência e qualidade. Temos recuperado na tabela e, jogando e casa, é mais uma oportunidade e um desafio à nossa ambição de melhorar, até porque temos feito bons jogos contra as equipas que estão em cima”, disse Luís Freire.



Apesar da confiança, o treinador dos vila-condenses reconhece as dificuldades perante um adversário que vem de três vitórias no campeonato, e não sofre golos há duas jornadas consecutivas.



“É um adversário muito forte, que está a três pontos do terceiro lugar. Ofensivamente tem muita qualidade e temos de contrariar esse poder de finalização do Braga e a sua organização. Estamos preparados para vários cenários, nomeadamente para lidar com a capacidade de pressão do adversário, mas temos de o desafiar”, partilhou Luís Freire.



O técnico recordou que no jogo da primeira volta os bracarenses venceram como um golo já nos descontos, mas lembrou que, já recentemente, o Rio Ave impôs empates ao FC Porto e Sporting.







Já o treinador Artur Jorge disse querer um Sporting de Braga intenso e dominador em Vila do Conde para vencer o Rio Ave, este sábado, na 25.ª jornada da I Liga de futebol.

“Olhamos para o seu todo e para o que pode fazer, e pode criar dificuldades. Temos de ser intensos, dominadores e não deixar que o Rio Ave pense o seu jogo”, disse.





RTP c/Lusa



“Espero um jogo muito difícil face ao contexto, o Rio Ave tem qualidade, reforçou-se muito bem no mercado de inverno e tem objetivos maiores do que a classificação que tem neste momento. Está a apenas um ponto do play-off [de manutenção] e o discurso do seu treinador [da equipa ter que se superar] servirá de alerta para os seus jogadores, mas nós também estamos”, disse na conferência de imprensa de antevisão.Artur Jorge disse que o Sporting de Braga está igualmente preparado para as eventuais condições climatéricas desfavoráveis, exigindo aos seus jogadores “uma abordagem séria”, como nos últimos jogos, e "espírito de conquista" para trazer os três pontos para Braga.O Rio Ave empatou no Dragão com o FC Porto (0-0) e com o Sporting, em casa (3-3), mas Artur Jorge diz que olhar apenas para esses jogos é redutor.