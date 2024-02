I Liga em direto. Rio Ave FC - Sporting CP

O Rio Ave, 15.º classificado com 21 pontos, recebe este domingo o Sporting, segundo com 21, mas menos um jogo, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

O treinador do Rio Ave considerou que a sua equipa “tem pouco a perder” na receção deste domingo ao Sporting, da jornada 23 da I Liga de futebol, apontando o desafio como “uma oportunidade” para mostrar qualidade.



“Não é todos os dias que temos a oportunidade de jogar contra um adversário que está em primeiro ou em segundo. É um jogo onde temos pouco a perder, porque o Sporting tem ganhado a quase toda a gente e 'cilindrado', com uma média de três golos por desafio. Vejo uma oportunidade para nos pormos à prova e mostrarmos a nossa qualidade”, disse Luís Freire.



O técnico do conjunto vila-condense, que vem de uma derrota, em Famalicão, na última jornada, acredita, ainda assim, que o Rio Ave pode surpreender os 'leões', apontando que a sua equipa tem sido “competente nos jogos em casa”.



“Sabemos o que temos de fazer, e também sabemos como joga o Sporting. Tem sido a melhor equipa do campeonato, com um ataque muito finalizador, boa capacidade ofensiva e defensivamente estável. Estão moralizados, mas sinto que podemos surpreender”, disse o treinador do conjunto da foz do Ave.





Luís Freire garantiu que o seu grupo “tem a lição bem estudada” e, mesmo confessando “respeito pela qualidade que o Sporting tem demonstrado”, prometeu um Rio Ave “bem preparado para poder vencer”.





Já o treinador do Sporting disse que “toda a gente” está à espera que os 'leões' percam pontos na visita ao Rio Ave, na I Liga de futebol, e colocou o foco em provar que conseguem vencer.







“O que sinto é que, quando olham para o jogo do Sporting com o Rio Ave, olhando para as características do jogo, do que pode acontecer, do tempo, toda a gente vai estar à espera que o Sporting perca pontos”, atirou Rúben Amorim, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão da partida.



Por isso, garantiu que “o único foco” da sua equipa “é ganhar”, porque não pode perder pontos para “manter o [segundo] lugar” na tabela e “tentar subir” ao primeiro, atualmente ocupado pelo Benfica, com mais um jogo.



“E, acima de tudo, mostrar a toda a gente e principalmente a nós próprios que, aconteça o que acontecer nos campos, as condições que encontrarmos, nós somos capazes de vencer o jogo”, definiu o técnico.



As “condições” a que treinador dos ‘leões’ se referia estão diretamente relacionadas com o estado do tempo no domingo, em que a previsão meteorológica aponta que será de muita chuva e vento em Vila do Conde.



Nesse sentido, questionado sobre se este é um jogo em que os ‘leões’ vão ter de mostrar estofo de campeão, o técnico frisou que “todos são”, mas explicou que, dependendo das condições que estiverem à hora do jogo, “se calhar” vão ter de “não jogar tão bem”, mas, ainda assim, “marcar golos e não sofrer”.









RTP c/ Lusa