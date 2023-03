I Liga em direto. Santa Clara - Vitória SC

O Santa Clara, 17.º classificado, com 15 pontos, e o Vitória SC, 5º classificado, com 37 pontos, defrontam-se este domingo, pelas 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

O treinador interino do Santa Clara, Danildo Accioly, afirmou que os jogadores estão “focados” no objetivo de alcançar a manutenção na I Liga de futebol e prometeu uma equipa “aguerrida” frente ao Vitória de Guimarães.



“O nosso foco é esse: é no final conseguirmos todos celebrar a tão sonhada manutenção. Sem dúvida que os jogadores nos dão essa garantia. Nós temos um trabalho árduo, mas tudo faremos para alcançar esse objetivo”, afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo, da 23.ª jornada da I Liga.





Danildo Accioly, que assumiu o cargo de forma interina na sequência da saída do treinador Jorge Simão, no domingo, fez questão de enaltecer o “empenho” do antecessor, realçou o “potencial dos jogadores” e frisou a intenção de “resgatar” e “elevar a autoestima” dos atletas.





Do lado adversário, o treinador Moreno admitiu que o Vitória de Guimarães pode ter “dificuldades” em Ponta Delgada, perante um Santa Clara com “qualidade” e uma nova equipa técnica.



A equipa vimaranense somou 13 pontos em 15 possíveis nas cinco jornadas já realizadas para a segunda volta do campeonato, pecúlio apenas superado pelo líder Benfica, que contabilizou 15, e o seu treinador disse querer “continuar” esse “registo”, mas também avisou que os seus jogadores têm de “esquecer” o que fizeram no passado e de se “focarem” no futuro, a começar pelo duelo nos Açores, no domingo.



“Jogar nas ilhas é sempre difícil. O Santa Clara vem de uma mudança de equipa técnica, o que cria uma dinâmica diferente nos grupos de trabalho, e tem qualidade. Vamos ter dificuldades. Foi muito mais difícil preparar este jogo do que o jogo da semana passada [triunfo sobre o Sporting de Braga, por 2-1]”, disse.