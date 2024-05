I Liga em direto. SC Braga - Casa Pia

Sporting de Braga, quarto classificado, com 62 pontos, e Casa Pia, 10.º, com 35, defrontam-se a partir das 18:00 deste domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.

O Sporting de Braga tem que ganhar “seja como for” na receção ao Casa Pia, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, para continuar na luta pelo terceiro lugar, frisou o treinador, Rui Duarte.



Os bracarenses perderam na última jornada com o Benfica, na Luz, por 3-1, e estão agora a um ponto de distância do terceiro classificado, o FC Porto, e com mais dois que o quinto, o Vitória de Guimarães (que perdeu, sábado, com o Rio Ave, 2-1), equipas que defrontam nas próximas rondas, as últimas do campeonato.



“Temos que estar focados completamente neste jogo, é importantíssimo ganhar amanhã [domingo]. Temos que perceber as características do jogo e a sua envolvência, é claramente uma final que temos que agarrar com unhas e dentes”, disse.



O técnico reforçou várias vezes a importância da equipa ‘arsenalista’ somar os três pontos diante do Casa Pia.



“Temos que concentrar todas as nossas energias neste jogo, dar um passo em frente, é importantíssimo ganhar seja como for”, frisou.



A derrota de hoje do Vitória de Guimarães, no terreno do Rio Ave (2-1), “não alterou nada” da preparação do jogo dos bracarenses, garantiu Rui Duarte.



“Nem falámos sobre isso. Temos que fazer o nosso, não há outro caminho. Se estivermos a pensar noutras coisas, vamos espalhar-nos ao comprido. O Casa Pia é uma equipa muito competente e não vale a pena pensar noutras coisas”, disse.







Já o treinador Gonçalo Santos acredita ser “uma questão de tempo” até o Casa Pia garantir a manutenção na I Liga de futebol.





Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador dos ‘gansos’ salientou a dificuldade de defrontar “uma equipa grande”, com “muita qualidade individual”, mas expressou a confiança do Casa Pia, que pode entrar em campo já a saber que fica no primeiro escalão, caso o Portimonense não cause surpresa hoje diante do Sporting.“Não tendo a pressão dos pontos, podemos soltar-nos e estar mais confiantes, até com novas dinâmicas, mas não nos podemos esquecer que o trabalho até aqui foi de muito compromisso diário, entreajuda e organização defensiva. Ao longo deste tempo, temos vindo a melhorar muito e temos feito mais golos. Não ter a pressão dos pontos dá-nos relaxamento, mas temos ainda a pressão de conseguir uma melhor classificação. Ainda podemos atingir o oitavo lugar e iremos lutar por isso até ao final”, sublinhou também.Na última semana, tem sido veiculada na comunicação social a vontade da direção dos lisboetas em continuar a contar com Gonçalo Santos na próxima temporada, após uma época que iniciou como adjunto dos seus antecessores Filipe Martins e Pedro Moreira.